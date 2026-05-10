◇明治安田J1百年構想リーグ第16節清水1―1（PK4―3）福岡（2026年5月10日IAIスタジアム日本平）J1清水は、ホームで福岡と対戦し、1―1で突入したPK戦を4―3で制した。今季2度目の3連勝。ホーム福岡戦は2000年7月の敗戦以降、26年間負けなしとなった。後半25分にショートカウンターから失点したが、同30分、MF松崎快のグラウンダークロスをFW呉世勲（オ・セフン）が左足ダイレクトで決め、エースの今季7得点目で追いつ