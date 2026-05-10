東京ベイ―神戸後半、突進する神戸・レタリック＝スピアーズえどりくフィールドラグビーのNTTリーグワン1部最終節最終日は10日、東京・スピアーズえどりくフィールドなどで行われ、神戸が東京ベイに24―19で逆転勝ちし、16勝2敗の勝ち点75でレギュラーシーズン（RS）1位となった。プレーオフ（PO）では2位の埼玉とともに準決勝から登場する。東京ベイは14勝4敗の3位。東京SGはBR東京に39―22で勝ち、ともに9勝9敗。勝ち点に