◇パ・リーグ日本ハム２―０オリックス（2026年5月10日京セラＤ）“苦手”としていた京セラドームで首位オリックス3連戦に勝ち越し。新庄剛志監督（54）は冗舌だった。先発の北山は8回無失点。「完璧。言うことなし。浮き球がないですよね。リリースポイントも安定してるし、バランスが良いのでテンポも良いし」と、べた褒めだった。9回1死満塁のチャンスは無得点で終わり、「あとはもう最後の満塁で最低でも軽く犠