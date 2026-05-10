JR東日本によりますと、きょう午後4時半過ぎ、JR東海道線の車内でスプレーのようなものが噴射されたとみられ、東海道線の上りは午後5時半現在、横浜駅と品川駅の間で運転を見合わせています。JR川崎駅には救急や消防の車両が多数出動していて、神奈川県警によりますと、目や喉の痛みを訴えている人が10人ほどいる模様ということです。