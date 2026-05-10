近年では性と性教育について、以前よりタブー視されない風潮になってきました。とはいえ「恥ずかしいもの」という自覚には変わりはありません。イラストレーター・漫画家のこたきさえさんの作品『平成生まれの母、令和女児の性教育に挑む』では、母親である作者が、2人の娘への性教育に悩み、向き合っていく姿が描かれています。【漫画】『平成生まれの母、令和女児の性教育に挑む』（全編を読む）作者は7歳のころ、母親に「さえの