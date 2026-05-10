ヴィッセル神戸は５月10日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第16節でファジアーノ岡山とホームで対戦し、０−３で敗れた。WESTグループ２位の神戸と、８位の岡山による一戦。試合は立ち上がりから神戸がボールを保持し、主導権を握る展開となった。しかし、押し込みながらも決定機を仕留め切れないなか、一瞬の隙を突かれる。28分に先制を許すと、さらに前半終了間際にも追加点を奪われ、神戸は２点ビハインドで試合を