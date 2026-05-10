現地５月９日に開催されたブンデスリーガの第33節で、塩貝健人が所属する16位のヴォルフスブルクが、伊藤洋輝を擁する王者バイエルンとホームで対戦。０−１で敗れた。この一戦に74分から出場し、３試合ぶりにピッチに立った塩貝が、首位チームを相手に躍動。果敢に仕掛けてチャンスを創出する。なかでも、圧巻だったのが90分のプレーだ。自陣でボールを奪い、そのままドリブルで一気に持ち込むと、４人に囲まれながらも最高