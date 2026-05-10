「中日４−９巨人」（１０日、バンテリンドーム）巨人が連敗を「３」でストップ。若き力で今季最多の９得点を奪うなど、打線がつながった。二回に平山の先制適時打で先制。１点を追う六回は２死一塁から平山の打球が遊撃のグラブをはじく二塁打となって二、三塁。浦田が前進守備を敷いた右中間を切り裂く適時三塁打で逆転に成功。阿部監督は試合後に六回の逆転に貢献した平山、浦田について「若い２人が頑張ってくれました。