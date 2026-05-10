歌手の氷川きよし（48）が10日、自身のインスタグラムを更新。幼少期の自身と母の“顔出し”ショットを添えて感謝を伝えた。【写真】「目元がお母さんに似てる」母の日に“顔出し”親子ショットを披露した氷川きよし氷川は「MOTHER LOVE You'r going to give me all your sweet Mother love どんどん母の顔になってくる自分。笑うと父の笑顔になる自分」「お母さん48年前に産んでくれて本当に本当にありがとう。ご飯作ってくれ