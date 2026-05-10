◇明治安田J1百年構想リーグ第16節 FC東京2―1東京V（2026年5月10日味スタ）サッカー日本代表の森保一監督（57）が10日に行われたFC東京と東京Vの「東京ダービー」を視察。試合後に報道陣の取材に応じ、15日に発表予定のW杯北中米大会に臨む日本代表メンバーは「だいたい決まっている」と明かした。日本サッカー協会（JFA）は15日に都内で会見を開き、W杯に臨む日本代表メンバーを発表する。森保監督はこの試合がメンバ