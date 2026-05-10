「オリックス０−２日本ハム」（１０日、京セラドーム大阪）日本ハムが連勝。２カードぶりの勝ち越しを決め、借金２とした。先発の北山は８回７安打無失点の好投で３勝目。最速１５５キロを計測した直球に加えて変化球も制球よく配し、要所を締めた。試合後、新庄監督は「完璧。言うことなし」と北山を称賛。首位オリックス相手に初戦を落としていた段階で昨季から７連敗と苦手としていた京セラドームでの連勝＆勝ち越しに「