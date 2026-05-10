川崎市を走行中のJR東海道線の車内でスプレーが撒かれたという119番通報がありました。救急車など20台以上が出動し、消防が対応にあたっています。【映像】救急車などが停まるJR川崎駅の周辺（実際の様子）午後4時半ごろ、川崎市を走行中のJR東海道線の車内で「スプレーが撒かれた」と119番通報がありました。通報を受け、救急車など20台以上が出動しました。スプレーが撒かれたとみられる電車はJR川崎駅で停車しています。