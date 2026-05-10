仏の俳優ジャン・レノ（77）が10日、東京・芸術劇場シアターウエストで、舞台「らくだ」取材会に出席した。同作は94年公開の映画「レオン」で世界を魅了した名優ジャン・レノによる、自叙伝的ひとり舞台。「語る」「演じる」「歌う」のすべてをさらけ出す1人の男の物語となっている。初日直前の気持ちを「50％自信、50％緊張」と明かすと、「（演出家の）ラディスライス、（ピアノ担当の）パブロや素晴らしいチームに囲まれて幸せ