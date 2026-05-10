◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島４―０ヤクルト（１０日・マツダ）ヤクルトが今季５度目のゼロ封負け。左右を交えた７投手の相手継投の前に打線がつながらず、今季最少タイの３安打で三塁も踏ませてもらえなかった。池山隆寛監督は「しっかりやられてしまった。四球も取れず、ボールも強いし、つなげられると…。そういう感覚は打者にしかわからないので」と悔しがった。連勝は３でストップ。勝った２位阪神とのゲーム差が１に縮ま