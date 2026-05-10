◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―９巨人（１０日・バンテリンドーム）中日は救援陣が崩れて逆転負け。広島が勝利したため、１日で再び最下位に後退した。チームの連勝は２で止まり、今季２度目の同一カード３連戦３連勝を逃した。５度目の先発となったドラフト２位・桜井は、５回４安打３失点だった。２回に先制点を献上。味方が同点に追いついた直後の４回は先頭を四球で歩かせ、続くダルベックの２ランで勝ち越された。課題と