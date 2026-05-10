◆パ・リーグオリックス０―２日本ハム（１０日・京セラドーム大阪）日本ハムは首位・オリックスを下し、借金を２に減らし首位とのゲーム差を５に縮めた。２カードぶりの勝ち越しで、１日以来の２連勝となった。新庄監督は試合後、８回７安打無失点で３勝目を挙げた北山を「完璧でしょう。完璧。言うことなし」と絶賛。「リリースポイントも安定してるし、バランスがいいというか、テンポもいいしね」と、８回１四球でまとめ