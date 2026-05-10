格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ．５３」（１０日、兵庫・ＧＬＩＯＮＡＲＥＮＡＫＯＢＥ）で、前ＲＩＺＩＮライト級王者のホベルト・サトシ・ソウザ（３６＝ブラジル）が盟友のクレベル・コイケ（３６＝ブラジル）とともに王座返り咲きをアピールした。この日の第７試合終了後、サトシは榊原信行ＣＥＯに呼び込まれてリングイン。昨年まで自身が巻いていた王座をかけた試合がこの日のメインで行われるだけに「気持ち、おかしい