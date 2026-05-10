女優の三田寛子が、息子たちからもらった母の日のプレゼントを明かした。１０日に自身のインスタグラムを更新し、「三兄弟から私が一番嬉しいだろうと、２ＰＭＪａｐａｎ１５ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＣｏｎｃｅｒｔ〓ＴＨＥＲＥＴＵＲＮ〓ｉｎＴＯＫＹＯＤＯＭＥのチケットを母の日のプレゼントに嬉しい」とつづると、ライブが行われた東京ドームの前での写真などをアップ。「２ＰＭ」のイ・ジュノが推しと