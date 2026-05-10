【モデルプレス＝2026/05/10】モデルのせいらが5月9日、自身のInstagramを更新。マイクロミニ丈のコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。【写真】コムドットやまとの25歳妹「何頭身？」抜群スタイル全開のマイクロミニコーデ◆せいら、マイクロミニ丈で美脚際立つせいらは、黒いハートの絵文字を添え、撮影時のオフショットを複数枚投稿。タイトなベアトップにマイクロミニ丈のボトムス、白のロングブーツを合わせたコーディ