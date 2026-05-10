【モデルプレス＝2026/05/10】モデルの由布菜月が5月9日、自身のInstagramを更新。出産前に染めたラストカラーを公開し、反響を呼んでいる。【写真】上田綺世選手の28歳美人妻「優しい雰囲気が増してる」産前ラストに染めた暗めヘア◆由布菜月、出産前のラストカラー披露由布は「産前ラストカラーと焼肉したときの！」とつづり、出産前に最後にヘアカラーをした際の姿を投稿。「妹のお友達に暗めに染めてもらいました」と明かし、