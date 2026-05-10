櫻坂46 櫻坂46が、坂道グループ初となる両A面シングル『Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?』を６月10日に発売する。その“夜桜盤”のジャケットパッケージや商品内容が発表された。シングルタイトルの1曲となっている「What’s “KAZOKU”?」は現在放送中のMBS/TBS系TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期オープニングテーマとなっており、通常のCD形態に加え今作はアニメ絵柄で構成されるCDパッケージ“夜桜盤