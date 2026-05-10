きょうの関東は穏やかに晴れて行楽日和となりました。この先も関東は晴れる日が多いものの、山沿いではにわか雨に注意が必要になりそうです。次の週末はこれまでよりも気温が上がり、東京都心では、今年一番の暑さになるでしょう。そろそろ、暑さへの準備が必要になりそうです。週の中頃は雷雨に注意次の土日は今年一番の暑さになりそう明日11日(月)と12日(火)も穏やかに晴れるでしょう。ただ、山沿いはにわか雨や雷雨がありそう