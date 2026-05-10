ドジャースは日本時間12日からのジャイアンツ4連戦で、佐々木朗希投手、山本由伸投手、大谷翔平選手の日本人投手トリオが先発登板する予定です。ドジャースのロバーツ監督は、日本時間10日のブレーブス戦前に佐々木投手の登板について言及。「ロウキは月曜日(日本時間火曜日)に先発する予定だし、ロボ(ロブレスキー投手)とロウキの順番を入れ替える以外は、基本的に予定通り進めている」とコメントし、日本人投手3人が連続で先発登