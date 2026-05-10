ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、“りくりゅう”の三浦璃来（24）が10日、自身のインスタグラムを更新。木原龍一（33）とのほほ笑ましいオフショットを披露した。【写真】「2人ともかわいすぎます」ファン歓喜！りくりゅうの“おちゃめ”なオフショット三浦は木原との2ショットをアップ。木原は「りくりゅうペア 最高の感動をありがとう」と記されたケーキプレートを見つめ、頬