最終日、15番でホールインワンを決め、喜ぶ鈴木愛。通算3オーバーで2位＝茨城GC前日の9日に32歳の誕生日を迎えた鈴木の健闘が光った。15番のホールインワン、17番（パー5）のイーグルなどで伸ばして一時は首位に並ぶ展開。最後は河本に振り切られたものの「収穫があった4日間だった」と満足感に浸った。2日目最終ホールのチップインバーディーで辛うじて予選突破。決勝ラウンドで底力を見せたが、昨年11月のツアー選手権リコー