ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」では、10日18時から、翌日の11日に63歳の誕生日を迎える浜田雅功が「浜田雅功のお誕生日前日メシ」と題した緊急生配信を実施する。公式Xでは浜田への質問を募集中。コメント欄には、早くも多くのファンから質問が寄せられている。