気象予報士の穂川果音さんが5月9日、自身のインスタグラムを更新。イタリアンレストラン「Dal-matto」（ダルマット）を訪れた際のオフショットを複数枚投稿しました。 【写真を見る】【 穂川果音 】黒ノースリーブの私服姿で絶品イタリアンを堪能「一瞬ボロネーゼ？？って思ってしまうくらい旨味がすごいの」穂川さんは「久しぶりに食べたボロネーゼが美味しくて… 一瞬ボロネーゼ？？って思ってしまうくらい旨味がすご