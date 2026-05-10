5月10日、ホワイトリングで「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」セミファイナルGAME2の信州ブレイブウォリアーズ（第2シード）vs福島ファイヤーボンズ（第3シード）が行われ、後がなかったホームの信州が勝利した。 試合序盤から互いに点を取り合う展開となるが、信州は土家大輝のフリースローをきっかけにして8－0のランを炸裂させ、リードを広げ24ʌ