日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』。秋元康が企画を務め、志尊淳と仁村紗和が紡ぐ人間関係のなかに、突如として現れる“謎の令嬢”映里。主人公・ミンソク（志尊淳）の元婚約者として現れ、物語をかき乱す重要な役どころに挑むのは、長濱ねるだ。韓国のことわざに由来するタイトルの印象や、自身の銘、「10回、20回と積み重ねたい」と語る微笑ましい自炊の目標まで、話を聞いた。 参考：長濱ねる、活動10年