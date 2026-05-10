服や小物を整えても、なぜかしっくりこないときに見直したいのがヘアスタイルです。特にこれからの季節は、首元をすっきり見せる“まとめ髪”の出番が増えるタイミング。ただその一方で、「きちんとまとめているのに古く見える」「ラフにしたつもりがだらしなく見える」と感じることもあるでしょう。その違和感の原因は、“まとめ方と質感のズレ”。2026年春夏は「整えてから少し抜く」ことが今っぽさの鍵になります。“きっちり結