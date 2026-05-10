【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻坂46の6月10日に発売される、坂道グループ初となる両A面シングル『Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?』の“夜桜盤”のジャケットパッケージと商品内容が発表された。 ■特典映像としてアニメノンクレジットムービーに加え初回放送直前に放送された特別番組も収録！ シングルタイトルの1曲となっている「What’s “KAZOKU”?」は現在放送中のMBS/TBS