――――――――――――――――――― 5月11日 (月) ―― ◆国内経済 ・4月車名別新車販売 (11:00) ★ベッセント米財務長官が訪日 (～13日) ◆国際経済ｅｔｃ ★中国4月消費者物価指数 (10:30) ★中国4月生産者物価指数 (10:30) ・米国4月中古住宅販売件数 (23:00) ・EU外相理事会 ・