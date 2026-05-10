男性と一緒にいて、会話が途切れても、なぜか気まずくならないことありませんか？男性は本命相手に対して、“会話の間の扱い方”が自然と変わっていきます。間を“無理に”埋めようとしない男性は本命相手には無理に会話を続けようとしません。沈黙を焦って埋めるのではなく、そのままの空気でいようとするでしょう。この間を“無理に”埋めようとしない姿勢があるかどうかがポイントです。あなたが話しはじめるタイミングを“待つ