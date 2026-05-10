時間をかけて身だしなみを整えているのに、なぜか今っぽく見えない。きちんとしているのに重たく見えるといった感覚ありませんか？40代以降は、“何をするか”より“どうやるか”で印象の差が出やすいもの。アカ抜けて見えない人には、いくつかの共通したやり方があります。“全部しっかり”仕上げているアカ抜けないと感じる人に多いのは、すべてを同じ強さで整えている状態です。髪はきっちり巻いて固める、ベースメイクは全面を