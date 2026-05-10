男性から「忙しい」「予定がある」と言われると、それ以上は踏み込みにくいもの。けれど、どこか納得しきれない違和感が残ることもあるでしょう。男性の本音は、“会えない理由”そのものよりも“どう断るか”に表れます。代替案を出すかどうか男性も本気で会いたいと思っている場合、「今回は難しいけど、次はこの日なら」といった代替案が自然に出てきます。一方で、断るだけで終わる場合は、関係を続ける意識が弱い可能性も。会