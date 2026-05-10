「母の日」の10日、ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」の公式SNSで、松本人志と母の2ショットが公開され、反響を集めている。【写真】母の日…松本人志とオカンの2ショット同日から『その日。オカンに会いに行く松本人志完全ドキュメント』が配信開始。松本が、オカンに会いに愛媛に行く、感動の「その日。」にカメラが完全密着した。愛媛でオカンと待望の