◇プロ野球セ・リーグ 巨人 9-4 中日(10日、バンテリンドーム)連敗を3で止めた巨人。試合後のヒーローインタビューには、プロ初の4打点をあげるなど猛打賞の躍動を見せた浦田俊輔選手が登場しました。この日初の勝ち越しを許した直後に、逆転の2点タイムリー3塁打を放つなど、ナインを鼓舞する躍動も見せた浦田選手。6試合ぶりのスタメン起用で見せた活躍には「準備はいつでもしていたので、それが今日の結果につながったと思いま