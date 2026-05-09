男性は女性の何気ない言動に大きなショックを受けることがあります。そこで今回は、そんな男性を傷つけてしまう「女性の言動」を紹介するので、ぜひ注意してみてください。｜男性の厚意を断る男性が時折見せる厚意を「大丈夫です」といつも遠慮してしまっていませんか？男性は自分の厚意を女性から断られてしまうと、「自分は頼りにならないんだ」と傷ついてしまうことも。女性からすると「迷惑をかけたくない」「もっと自分のこと