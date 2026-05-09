不倫関係では、「これくらいは我慢しないと」と思って関係を続けているのに、なぜか気持ちは楽にならない感覚に陥りやすいもの。実は関係を保つためにしている行動が、結果として自分を苦しくしてしまうことがあるのです。自分の気持ちを後回しにする会いたいタイミングや連絡の頻度。本当は希望があっても「相手の事情があるから」と飲み込んでしまうものです。その積み重ねが、自分の中の不満や違和感を大きくしていきます。相手