「特別なことはしていないのに、気づいたら体が軽くなっていました」そう話すのは、都内在住・42歳の会社員・Aさん。食事制限やハードな運動ではなく、日常の“整え方”を見直したことで、無理なく体の変化につながったといいます。ポイントは、食事・運動・睡眠のバランス。生活全体を少しずつ整えることで、結果的に体も整っていったそうです。食事は“減らす”より“整える”「以前はカロリーばかり気にして、食べる量を減らし