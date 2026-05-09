「なぜかあの人には相談が集まる」という人がいる一方で、関係は悪くない人からでもあまり相談されない人もいるでしょう。その差は性格ではなく、“普段の関わり方の積み重ね”にあります。答えを急がない相談される人は、すぐにアドバイスをしません。まずは相手の話を最後まで聞くことを優先しています。例えば、「それは大変だったね」「もう少し詳しく聞かせて」といった一言を挟んで、相手が話しやすい雰囲気を作るでしょう。