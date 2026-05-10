Aぇ! groupと草間リチャード敬太、西村拓哉がおくる特番『リゾートトークバラエティ ゴールデンホリデぇ！』が、テレ東にて5月18日より全4回放送されることが決定。Aぇ! group正門良規がコメントを寄せた。【写真】仲の良い先輩・室龍太と本音トークも！『ゴールデンホリデぇ！』場面カット本番組は、映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』を撮り終えたAぇ! groupと草間リチャード敬太、西村拓哉の6人が、千葉県でグラン