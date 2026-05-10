モーニング娘。元メンバーの久住小春が9日にInstagramを更新。オフショル姿を公開すると、ファンから反響が寄せられた。【別カット】オフショル姿でデコルテあらわ久住が「GWは上海に行ってきました」と投稿したのは上海ディズニーリゾートで撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、オフショルダーのトップスにデニムパンツ、ファンキャップというコーディネートの彼女が、笑顔でパークを満喫する様子が収められ