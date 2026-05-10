女優・志田未来が誕生日を迎え、ファンから多くの祝福の声が寄せられている。志田は１０日に自身のインスタグラムを更新。「３３歳初心を忘れず一つ一つの作品に向き合って、健康に気をつけながら３３歳もがんばります家族や友達、マネージャーさん達からもたくさんお祝いしていただき、感謝の気持ちでいっぱいです」とつづり、同日に３３歳の誕生日を迎えたことを報告した。最後に「皆様、これからも応援よろしくお願いし