◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―０ＤｅＮＡ（１０日・甲子園）阪神・藤川球児監督が６年連続２ケタ本塁打を放った佐藤を称賛した。「我慢をしながらですけどね。歩かされることもありますけど、後ろの打者が打たなきゃと…チャンスですからねこれは、各選手。その中でも（佐藤は）一人で打席の中で素晴らしい結果をまた残してくれましたね」主砲は１点リードの６回１死から中堅左へ貴重な１０号ソロ。指揮官は四球で歩かされ