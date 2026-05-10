◇明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１６節清水１−１（ＰＫ４−３）福岡（１０日・アイスタ）清水は福岡と１―１で突入したＰＫ戦を４―３で制し、３連勝を飾った。後半２５分に先制点を許すも、同３０分に松崎快の左クロスを呉世勲が今季７得点目になる同点ゴールを決めた。ＰＫ戦では今季１２試合ぶりに先発となったＧＫ沖悠哉が相手シュートを１本止めて、途中出場した前節に続き、２試合連続のＰＫ戦勝利に貢献した。