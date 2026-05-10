【ミスタードーナツ】から、暑い季節の喉を潤してくれる新作ドリンクが登場しました。フルーツティーをベースに、わらび餅のようにモチモチした食感のフングイとトロピカルフルーツが入っており、鮮やかなカラーも特徴。その日の気分に合わせて好みの味を楽しむのも◎ 今回は独特の食感がクセになりそうな「期間限定ドリンク」をご紹介します。 さっぱり爽快な味わいを楽しむ