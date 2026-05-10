モデルでタレントの益若つばさが、１０日までに自身のインスタグラムを更新。ヘアアレンジした姿を披露した。「髪の毛巻くとこんな感じだよ３２ｍｍで内巻き多めに巻いてもらったよ」とつづると金髪でロングの髪を巻き、赤色のニットを着用した写真をアップ。益若は６日に更新したインスタグラムで「夏に向けて髪の毛スーパーロングにしました」とつづり、イメチェンしたことを報告していた。この投稿には「巻き髪可愛すぎ