森保監督が三笘薫の負傷状況について話したサッカー日本代表の森保一監督が5月10日、味の素スタジアムで行われた明治安田J1百年構想リーグ第16節、FC東京対東京ヴェルディの一戦を視察。試合後に囲み取材に応じた森保監督が、負傷したMF三笘薫について「軽傷ではないかな、と聞いてます」と話した。三笘は9日に行われたプレミアリーグ第36節のウォルバーハンプトン戦にスタメン出場。しかし、後半10分に三笘が左サイドのライン