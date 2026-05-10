日本の茂木敏充外務大臣とモロッコのナッセール・ブリタ外務大臣がユニ交換茂木敏充外務大臣が5月8日にモロッコのナッセール・ブリタ外務大臣とテレビ会談を行った。来月開幕する北中米ワールドカップ（W杯）に向け、両国の健闘を祈って代表チームのユニフォーム交換が行われた。日本は初出場だった1998年フランスW杯から8大会連続8回目のW杯出場。前回のカタールW杯は過去最高に並ぶベスト16だった。一方のモロッコは3大会